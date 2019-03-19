Под Харьковом произошел взрыв

19 марта около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ростовская возле одного из кафе в Чугуеве произошел взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным выводам экспертов, в Чугуеве на участке клумбы, прилегающей к дороге «Киев-Харьков-Довжанский», произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5».

В результате происшествия повреждено стекло в автомобиле «Газель».

В результате взрыва в автомобиле «Газель» посыпалось стекло. Автомобиль находился на стоянке.

В результате взрыва никто не пострадал.

На месте работали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование.

Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации события.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.