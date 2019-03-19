Под Харьковом произошел взрыв

19 марта 2019 г. 11:00
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19 марта около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ростовская возле одного из кафе в Чугуеве произошел взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным выводам экспертов, в Чугуеве на участке клумбы, прилегающей к дороге «Киев-Харьков-Довжанский», произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5».

 В результате происшествия повреждено стекло в автомобиле «Газель». 

В результате взрыва в автомобиле «Газель» посыпалось стекло. Автомобиль находился на стоянке. 

В результате взрыва никто не пострадал.

На месте работали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование. 

Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. 

Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации события. 

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

 

Видео: 

У Чугуївському районі стався вибув гранати

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