 

Под Харьковом произошла стрельба из-за денежного долга: есть пострадавший

24 октября 2019 г. 16:44
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В одном из сел Лозовского района произошла стрельба в результате конфликта двух мужчин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о конфликте граждан поступила в полицию 23 октября в 15:35.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 22-летний житель Лозовой приехал в соседнюю Краснопавловку, чтобы забрать у своего знакомого деньги, которые последний был ему должен.

Около 15:00 он зашел в квартиру 22-летнего парня, в гостях которого находился должник. Мужчина попросил хозяина квартиры выйти. Между ними началась ссора, в результате которой 22-летний лозовчанин достал пистолет под патрон «Флобера» и совершил один выстрел в пол. 

Пуля отрикошетила от пола и попала в колено хозяину дома. 

Пострадавшего доставили в районную больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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