Под Харьковом произошло убийство

15 мая 2018 г. 18:04
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14 мая в 6.30 утра в полицию поступило сообщение, что неподалеку от заправки, расположенной вдоль трассы «Киев-Довжанский» обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Погибшим оказался местный житель, 1970 г.р., проживавший в селе Коробочкино.

В ночь с 13 на 14 мая в районе 12 часов  мужчина ушел в магазин за спиртным. Там он встретил незнакомых ему молодых людей. С ними у него завязалась беседа, а потом, ходе совместного употребления алкоголя, мужчины начали ссориться.

Злоумышленники избили 48-летнего мужчину, нанеся ему около 20 ударов руками и ногами по туловищу и голове.

В результате травматического шока потерпевший скончался.

Злоумышленников задержали. Ими оказались жители села Коробочкино 1990 и 1994 г.р.

Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное дело по статье 115 «Убийство».

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