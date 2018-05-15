Под Харьковом произошло убийство

14 мая в 6.30 утра в полицию поступило сообщение, что неподалеку от заправки, расположенной вдоль трассы «Киев-Довжанский» обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Погибшим оказался местный житель, 1970 г.р., проживавший в селе Коробочкино.

В ночь с 13 на 14 мая в районе 12 часов мужчина ушел в магазин за спиртным. Там он встретил незнакомых ему молодых людей. С ними у него завязалась беседа, а потом, ходе совместного употребления алкоголя, мужчины начали ссориться.

Злоумышленники избили 48-летнего мужчину, нанеся ему около 20 ударов руками и ногами по туловищу и голове.

В результате травматического шока потерпевший скончался.

Злоумышленников задержали. Ими оказались жители села Коробочкино 1990 и 1994 г.р.

Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное дело по статье 115 «Убийство».