Под Харьковом пропала девочка-подросток

17 мая 2018 г. 16:37
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Правоохранители Харьковской области разыскивают несовершеннолетнюю Надежду Локотош, 2004 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Девушка 16 мая ушла из школы и до настоящего времени домой не вернулась.

Пропавшей девочке на вид 14-15 лет, рост 160см, среднего телосложения, склонна к полноте, волосы черные длинные, карие глаза.

Девочка была одета в синие джинсы, футболку синего цвета с коротким рукавом, красную жилетку, туфли красного цвета.

При себе она имела школьный рюкзак и мобильный телефон «Fly».

Известно, что пропавшая девочка в 13.30 отправилась на рейсовом автобусе из села Андреевка Великобурлукского района в Харьков.

В полиции просят информацию о местонахождении разыскиваемой сообщить в Великобурлукский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 52-52-591, 0504007749, 0667244382 или другим удобным способом.

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