Под Харьковом пьяный гость пытался убить хозяина и ранил ножом его соседа

8 апреля в полицию от медиков поступило сообщение о том, что из поселка Картамыш Первомайского района в хирургическое отделение местной больницы госпитализировали двоих мужчин с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие полицейские во время осмотра места происшествия и допроса свидетелей установили, что 46-летний ранее судимый житель села находился в гостях у своих соседей и распивал с ними спиртные напитки.

Затем гость поссорился с 39-летним хозяином дома и кухонным ножом нанес ему колото-резаную рану грудной клетки, а его 50-летнему соседу - резаную рану руки.

Злоумышленника правоохранители задержали, с места происшествия изъяли кухонный нож и одежду с пятнами крови.

Данные о преступлении были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.