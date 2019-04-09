Под Харьковом пьяный гость пытался убить хозяина и ранил ножом его соседа

09 апреля 2019 г. 15:00
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8 апреля в полицию от медиков поступило сообщение о том, что из поселка Картамыш Первомайского района в хирургическое отделение местной больницы госпитализировали двоих мужчин с ножевыми ранениями. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие полицейские во время осмотра места происшествия и допроса свидетелей установили, что 46-летний ранее судимый житель села находился в гостях у своих соседей и распивал с ними спиртные напитки. 

Затем гость поссорился с 39-летним хозяином дома и кухонным ножом нанес ему колото-резаную рану грудной клетки, а его 50-летнему соседу - резаную рану руки. 

Злоумышленника правоохранители задержали, с места происшествия изъяли кухонный нож и одежду с пятнами крови.

Данные о преступлении были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 

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