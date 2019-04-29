Под Харьковом пьяный мужчина до смерти забил знакомую и вызвал полицию

28 апреля в 4:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему домой «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль.
При выезде на вызов медики бригады «скорой» обнаружили на кровати тело женщины.
На теле умершей зафиксировали телесные повреждения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Осмотрев место происшествия, полицейские задержали 48-летнего жителя дома.
Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами.
Избитая женщина потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.
Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.