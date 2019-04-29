Под Харьковом пьяный мужчина до смерти забил знакомую и вызвал полицию

28 апреля в 4:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему домой «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль.

При выезде на вызов медики бригады «скорой» обнаружили на кровати тело женщины.

На теле умершей зафиксировали телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Осмотрев место происшествия, полицейские задержали 48-летнего жителя дома.

Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами.

Избитая женщина потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.