Под Харьковом пьяный мужчина до смерти забил знакомую и вызвал полицию

29 апреля 2019 г. 14:15
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28 апреля в 4:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему домой «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль. 

При выезде на вызов медики бригады «скорой» обнаружили на кровати тело женщины.

На теле умершей зафиксировали телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Осмотрев место происшествия, полицейские задержали 48-летнего жителя дома. 

Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами. 

Избитая женщина потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

 

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