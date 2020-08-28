В Чугуеве пьяный мужчина напал на фельдшера бригады скорой помощи

28 августа 2020 г. 14:50
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Под Харьковом пьяный мужчина напал на медика бригады скорой помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, сегодня, 28 августа, в 9:04 медики получили вызов к жителю Чугуева.

На месте врачи увидели 20-летнего парня, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и который ножом сам себе нанес ранение в бедро.

Как отмечается, пациент вел себя неадекватно и агрессивно и во время осмотра нанес фельдшеру бригады резкий удар в левую скулу.

На место происшествия вызвали полицию, начато расследование.

«Агрессивное поведение по отношению к бригадам ЭМП, а иногда даже нападения на членов бригад случаются все чаще», - отметили в Центре.

 

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