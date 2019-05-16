Под Харьковом пьяный мужчина угнал автомобиль

В Харьковском районе полицейские нашли и вернули угнанный автомобиль его владельцу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 мая в полицию обратился 37-летний житель поселка Покотиловка. Мужчина сообщил, что примерно в поселке Высокий, где он находился по делам, неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ-2101».

Угнанный автомобиль правоохранители нашли, а злоумышленника задержали. Им оказался безработный 32-летний житель поселка Бабаи. Он пояснил, что совершил преступление под влиянием чрезмерной дозы алкоголя.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон авто злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 16 мая мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.