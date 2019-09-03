 

Под Харьковом разминировали найденные боеприпасы

03 сентября 2019 г. 17:07
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3 сентября в Харьковском районе области пиротехническая группа ГСЧС провела разминирование и боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, недалеко от лесополосы в Люботине пиротехники разминировано 1 обнаруженный артснаряд диаметром 76 мм.

Кроме того, в в пгт. Васищево обнаружили 1 минометную мину калибра 82 мм.

Также на Симферопольское трассе в лесном массиве был найден 1 артснаряд калибра 76 мм.

Все найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках.

 

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