Под Харьковом разминировали найденные боеприпасы

3 сентября в Харьковском районе области пиротехническая группа ГСЧС провела разминирование и боеприпасов времен Второй мировой войны.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, недалеко от лесополосы в Люботине пиротехники разминировано 1 обнаруженный артснаряд диаметром 76 мм.
Кроме того, в в пгт. Васищево обнаружили 1 минометную мину калибра 82 мм.
Также на Симферопольское трассе в лесном массиве был найден 1 артснаряд калибра 76 мм.
Все найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках.