Под Харьковом рецидивист ограбил подростка

В Харьковской области правоохранители задержали грабителя, напавшего на подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в начале апреля от друга потерпевшего в полицию поступило заявление о том, что на одной из улиц Мерефы у его 15-летнего друга неизвестный отобрал мобильный телефон и личные вещи, которые находились в рюкзаке.

Грабителем оказался 20-летний житель Мерефы, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что он совершил грабеж под воздействием алкоголя.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Задержанному вручили письменное уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.