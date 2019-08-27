Пьяный ревнивец ударил ножом свою сожительницу и лег спать

Правоохранители задержали 50-летнего жителя села Шелудьковка Змиевского района за покушение на убийство сожительницы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 августа в 5:30 в отдел полиции поступило сообщение от 20-летней женщины о том, что у ее матери - ножевое ранение. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Как установили прибывшие на место правоохранители, во время употребления спиртных напитков между 50-летним мужчиной и его 55-летней сожительницей возник конфликт на почве ревности.

В ходе ссоры злоумышленник нанес удар кухонным ножом в область шеи женщины, после чего отправился спать.

Вещественное доказательство – нож - изъято.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.