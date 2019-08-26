Под Харьковом с детской горки упала маленькая девочка: ребенок получил травмы

В Балаклее на детской площадке на выходных травмировался двухлетний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 августа в 20:05 в приемное отделение Балаклейской ЦРБ доставили маленькую жительницу Балаклеи, девочку 2017 года рождения с травмами.

Со слов матери, девочка упала с детской горки по собственной неосторожности.

Как пишет Newsroom, ребенок получил острую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости черепа.

Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

По данному факту проводится проверка.

Следователи Балаклейского отдела полиции открыли ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК