Под Харьковом с помощью авиации ищут 16-летнюю девочку (фото)

Продолжаются поиски 16-летней Виктории Гресс, которая 22 июня ушла из дома в одном из сел Валковского района, Загороднем, после ссоры с матерью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ювенальной полиции Харьковской области.

Правоохранители отмечают, что на поиски девочки задействованы работники полиции, общественность, служба по делам детей Валковской райгосадминистрации, кинологи и самолеты гражданского патруля.

Приметы: на вид - 15 лет, крепкого телосложения, рост - около 164 см, волосы светлые. Была одета в кремовое платье, светлые босоножки.

Кроме того, отметим, что подросток ушла без мобильного телефона. В последнее время девочка-подростоу неоднократно уходила из дома.