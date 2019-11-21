Под Харьковом семейная ссора привела к смерти женщины

43-летнего жителя Харьковщины подозревают в нанесении смертельных травм своей сожительнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 ноября в 10:25 в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке Слобожаноское 42-летней женщины без признаков жизни, со следами крови на теле.

Полицейские установили, что 18 ноября около 13:00 между сожителями дома возникла ссора. В ходе выяснения отношений 43-летний мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из квартиры в тамбур. Женщина ударилась затылком о стену, после чего упала на пол и потеряла сознание.

Мужчина перенес пострадавшую в бессознательном состоянии в помещение, положил ее на кровать и пошел по своим делам. На следующий день он вернулся в квартиру и обнаружил женщину без признаков жизни. После этого он обратился в полицию.

Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате отека головного мозга, внутричерепного кровоизлияния и закрытой черепно-мозговой травмы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.