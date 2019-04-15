Под Харьковом застолье пары закончилось убийством женщины

15 апреля 2019 г. 11:13
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14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Люботина доставили 44-летнюю местную жительницу с ножевым ранением грудной клетки. Через несколько часов пострадавшая от полученных повреждений скончалась в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что вечером потерпевшая вместе со своим сожителем распивали спиртные напитки. 

Внезапно между мужчиной и женщиной возникла ссора. 

Мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в область грудной клетки.

Нападавшего задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

 

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