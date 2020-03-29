Под Харьковом сгорел автомобиль возле АЗС (видео)

29 марта 2020 г. 19:35
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Под Харьковом при въезде в Песочин возле АЗС сгорел автомобиль.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По информации очевидцев, ЧП произошло на автозаправке «Овис», автомобиль потушили быстро.

На месте работали спасатели ГСЧС.

Как рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании автомобиля «Volkswagen» возле автозаправки на окраине Песочина поступило спасателям в 17:02.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что до пожара автомобиль выехал с автозаправки в сторону Валок, проехал метров 20-30, и в этот момент произошло загорание авто.

Площадь пожара составила около 3 кв.метров.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Среди предварительных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки или неисправность топливной системы автомобиля.

 

Причиной возгорания авто, по предварите

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