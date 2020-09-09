Под Харьковом сгорел цех по производству подсолнечного масла

09 сентября 2020 г. 12:47
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Сегодня, 9 сентября, в 4:25 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в с. Лужок Дергачевского района, где горел частный цех по производству подсолнечного масла.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 450 кв.м. Так как сообщение о пожаре поступило очень поздно, производственно-складское здание сгорело полностью. В нем хранилось оборудование, семена подсолнечника и масло. Также внутри находился автомобиль "Газель", который также сгорел.

Полная ликвидация пожара произошла в 8:30. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

 

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