Под Харьковом сгорел частный дом

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09 октября 2019 г. 10:54
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В Валковском районе сгорел частный деревянный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 октября в 06:10 пожарным поступило сообщение о том, что в Валках в переулке Ивана Бойченко, 14 , горит частный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на огонь распространился по деревянным конструкциям дома на всю его площадь в 70 кв.м. Обгоревшие конструкции крыши уже начали разрушаться.

В 6:44 огонь локализовали. До 12:30 пожарные тушили отдельные очаги горения, разбирали разрушенные конструктивные элементы дома. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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