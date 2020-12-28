Под Харьковом сгорел частный дом

28 декабря 2020 г. 10:28
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В Харьковском районе области пожар уничтожил частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

27 декабря в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Песочине на ул. Транспортная, 98 горит частный дом.

На момент прибытия пожарных огонь охватил всю крышу дома на площади 250 кв.м, конструкции крыши уже начали разрушаться и существовала угроза перекидывания огня на соседний дом.

В 19:37 пожар спасатели локализовали, а в 21:40 окончательно ликвидировали.

Пострадавших нет, соседнее жилье также не пострадало, отметили в ГСЧС.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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