Под Харьковом сгорел частный дом

В Харьковском районе области пожар уничтожил частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
27 декабря в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Песочине на ул. Транспортная, 98 горит частный дом.
На момент прибытия пожарных огонь охватил всю крышу дома на площади 250 кв.м, конструкции крыши уже начали разрушаться и существовала угроза перекидывания огня на соседний дом.
В 19:37 пожар спасатели локализовали, а в 21:40 окончательно ликвидировали.
Пострадавших нет, соседнее жилье также не пострадало, отметили в ГСЧС.
Причину возникновения пожара устанавливают.