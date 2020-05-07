Под Харьковом сгорел деревянный частный дом (видео)

В поселке Безлюдовка Харьковского района накануне вечером загорелся частный дом.
Видео пожара было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка, где на въезде 1-го Мая, 2 поступило спасателям 6 мая в 19:41.
На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова.
Прибывшие пожарные установили, горел 2- этажный деревянный жилой дом из сруба, на момент их прибытия площадь пожара составляла 110 кв.м.
Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 20:53 и ликвидировали в 01:10.
Пострадавших в результате пожара нет.
По словам очевидцев, в дом во время грозы попала молния.
Однако, по данным ГСЧС, причина пожара и ущерб устанавливается.