Под Харьковом сгорел деревянный частный дом (видео)

В поселке Безлюдовка Харьковского района накануне вечером загорелся частный дом.

Видео пожара было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка, где на въезде 1-го Мая, 2 поступило спасателям 6 мая в 19:41.

На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова.

Прибывшие пожарные установили, горел 2- этажный деревянный жилой дом из сруба, на момент их прибытия площадь пожара составляла 110 кв.м.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 20:53 и ликвидировали в 01:10.

Пострадавших в результате пожара нет.

По словам очевидцев, в дом во время грозы попала молния.

Однако, по данным ГСЧС, причина пожара и ущерб устанавливается.