Под Харьковом сгорели частные дома

21 мая 2019 г. 10:47
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Вечером 20 мая спасатели потушили 2 пожара в частных домах в Харьковском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о первом из них поступило спасателям в 21:50. В Мерефе на ул. Конституции, 77 горел частный дом почти на всей площади в 100 кв.м.

В 22:50 пожар чрезвычайникам удалось локализовать, а в 23:55 - полностью ликвидировать.

Второй пожар в частном доме произошел в 23:57 в поселке Буды - на ул. Кооперативной, 3.

Прибывшие с тушения первого пожара спасатели увидели, что дом почти весь горел на площади 70 кв.м.

На помощь бойцам ГСЧС прибыли пожарные подразделения из Харькова и Мерефы.

В 1:27 совместными усилиями спасатели локализовали огонь и в 4:41 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным, причиной первого пожара стало короткое замыкание электросети, а второго - неосторожное обращение с огнем.

 

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