Под Харьковом сгорело домовладение: хозяйка пыталась сжечь мусор во дворе

28 августа в 14:40 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черемушная Валковского района, на улице Широкой, 39.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС, из сообщения стало известно, что горит большой сеновал, с которого огонь перекинулся на наружную застройку и дом.

На момент прибытия пожарных сеновал площадью 60 кв.м. сгорел почти полностью. В постройке находилось около 5 т сухого сена, поэтому интенсивность горения была очень высокой. Рядом горел сарай на площади 20 кв.м. и жилой дом на площади 70 кв.м.

В 15:40 спасателям удалось локализовать огонь. В 18:30 они окончательно ликвидировали все очаги горения. Пострадавших в результате ЧП нет.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности хозяйкой дома, которая пыталось сжечь мусор рядом с сеновалом, который в конечном итоге и загорелся.