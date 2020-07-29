Под Харьковом «скорая» насмерть сбила пешехода (видео)

Накануне в 21:40 в поселке Циркуны автомобиль скорой помощи Renault насмерть сбил женщину.

Видео наезда на пешехода было опубликовано в соцсетях.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, машина «скорой» (водителю 60 лет) двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны трассы Киев-Харьков-Довжанский в направлении поселка Липцы.

По информации правоохранителей, наезд произошел не на пешеходном переходе: женщина перебегала дорогу перед автомобилем Skoda, который остановился на встречной полосе движения, чтобы пропустить «скорую» и повернуть налево.

От полученных травм 43-летняя женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.