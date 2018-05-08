Под Харьковом скутер вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб

7 мая около 20:00 на автодороге Волохов Яр-Балаклея в Чугуевском районе произошло ДТП.

Предварительно, 56-летний водитель скутера не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Решается вопрос о внесении информации о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).