Под Харьковом скутер вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб

08 мая 2018 г. 10:55
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7 мая около 20:00 на автодороге Волохов Яр-Балаклея в Чугуевском районе произошло ДТП.

Предварительно, 56-летний водитель скутера не справился с управлением,  съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Решается вопрос о внесении информации о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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