Под Харьковом спасатели извлекали водителя из машины, врезавшейся в дерево

24 ноября 2020 г. 11:26
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Сегодня ночью в 00:30 в Дергачевском районе рядом с поселком Великие Проходы вылетел с трассы и врезался в дерево автомобиль Renault Kangoo.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, 26-летнюю женщину, управлявшую автомобилем, заблокировало в салоне.

На месте работали спасатели 27-й части ГСЧС Харькова: с помощью гидравлического инструмента пострадавшую извлекли из поврежденного авто и передали медикам для оказания помощи.

Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Обстоятельства ДТП устанавливали правоохранители.

 

 

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