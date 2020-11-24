Под Харьковом спасатели извлекали водителя из машины, врезавшейся в дерево

Сегодня ночью в 00:30 в Дергачевском районе рядом с поселком Великие Проходы вылетел с трассы и врезался в дерево автомобиль Renault Kangoo.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, 26-летнюю женщину, управлявшую автомобилем, заблокировало в салоне.

На месте работали спасатели 27-й части ГСЧС Харькова: с помощью гидравлического инструмента пострадавшую извлекли из поврежденного авто и передали медикам для оказания помощи.

Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Обстоятельства ДТП устанавливали правоохранители.