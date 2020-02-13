Под Харьковом спасатели убрали упавшее на дорогу дерево и вытащили автомобиль из сугроба

13 февраля 2020 г. 10:30
84 просмотра

На Харьковщине за сутки спасатели 3 раза привлекались для помощи водителям транспортных средств в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели помогали вытаскивать автомобили из заносов, с обледенелых частей дороги, а также распиливали и убирали дерево, упавшее на проезжую часть вблизи села Темновка Харьковского района.

А в селе Липчановка Изюмского района спасатели помогли вытащить автомобиль "Opel Omega", застрявший в снежном сугробе.

Также на улице Некрасова в городе Барвенково спасатели помогли вытащить фуру "Freightliner" со скользкой дороги.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.