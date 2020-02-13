Под Харьковом спасатели убрали упавшее на дорогу дерево и вытащили автомобиль из сугроба

На Харьковщине за сутки спасатели 3 раза привлекались для помощи водителям транспортных средств в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели помогали вытаскивать автомобили из заносов, с обледенелых частей дороги, а также распиливали и убирали дерево, упавшее на проезжую часть вблизи села Темновка Харьковского района.

А в селе Липчановка Изюмского района спасатели помогли вытащить автомобиль "Opel Omega", застрявший в снежном сугробе.

Также на улице Некрасова в городе Барвенково спасатели помогли вытащить фуру "Freightliner" со скользкой дороги.