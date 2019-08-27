Под Харьковом, спасая поле от пожара, пострадал тракторист

С 19 по 26 августа на Харьковщине спасатели 327 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате пожаров 4 человека получили травмы, 7 - из них 2 детей – были спасены, 13 - эвакуированы.

Как отметили в ГСЧС, 245 пожаров произошли в экосистемах Харьковщины и еще 9 непосредственно в лесных массивах.

Только за последние сутки возникло 55 пожаров на открытой местности, которые уничтожили около 40 га сухой растительности.

Во время одного из этих пожаров, который произошел в селе Каплуновка Краснокутского района вчера, около 13:00, пострадал 26-летний тракторист. Он получил отравление угарным газом, когда проводил опахивание очага горения стерни и травы, спасая соседнее поле.

Сейчас пострадавший находится в Краснокутский центральной районной больнице.