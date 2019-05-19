Под Харьковом спасли 10-летнего ребенка, который пошел купаться на озеро

В Первомайском районе Харьковской области в субботу, 18 мая, спасли 10-летнего ребенка.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 18 мая в 16:42 медикам скорой помощи поступил вызов по поводу «утопления».

Прибыв на место вызова через 5 минут, бригада медиков экстренной медицинской помощи обнаружила на берегу озера «Сиваш» 10-летнего мальчика.

Он уже был без сознания.

После проведения ребенку реанимационных мероприятий, его в стабильном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы №1.