Под Харьковом спасли мужчину и предотвратили угрозу взрыва газа в жилом доме

14 мая 2019 г. 13:44
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13 мая в 19:19 в ГСЧС поступило сообщение от жительницы г.Валки Харьковской области - о том, что она не может попасть в свою квартиру, расположенную в доме №8 на улице Музейной, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как рассказала женщина, в квартире находился ее сын, который долгое время не выходил на связь и не открывал дверь.

Прибывшие на место спасатели с помощью спасательного снаряжения открыли окно и дверь квартиры, в которой обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

Во время осмотра квартиры была обнаружена утечка газа из бытовых газовых приборов.

Концентрация газа была достаточно высокой, поэтому существовала угроза взрыва, который спасатели предотвратили.

Спасенный же мужчина от дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение отказался.

 

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