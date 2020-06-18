Под Харьковом микроавтобус врезался в машину дорожников: один человек погиб

18 июня 2020 г. 12:43
51 просмотр

Сегодня в 06:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Песочине столкнулись Mersedes Sprinter и MAN: водитель микроавтобуса погиб.

На месте работала 6я пожарно-спасательная часть. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного микроавтобуса.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Mercedes Sprinter врезался в MAN, стоявший на проезжей части, где велись работы по нанесению разметки. Грузовик был огражден дорожными знаками.

От полученных травм 18-летний водитель микроавтобуса скончался до прибытия медиков.

Информация зарегистрирована в Люботинском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53