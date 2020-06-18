Под Харьковом микроавтобус врезался в машину дорожников: один человек погиб

Сегодня в 06:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Песочине столкнулись Mersedes Sprinter и MAN: водитель микроавтобуса погиб.

На месте работала 6я пожарно-спасательная часть. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного микроавтобуса.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Mercedes Sprinter врезался в MAN, стоявший на проезжей части, где велись работы по нанесению разметки. Грузовик был огражден дорожными знаками.

От полученных травм 18-летний водитель микроавтобуса скончался до прибытия медиков.

Информация зарегистрирована в Люботинском ОП. Обстоятельства устанавливаются.