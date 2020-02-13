Под Харьковом ночью стреляли по автомобилю, ранен мужчина (видео)

В соцсетях сообщают о стрельбе, которая произошла в селе Хролы Харьковского района, в результате которой был ранен мужчина.

По данным очевидцев, автомобиль остановился в поле, и во время того, как к нему подходил командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд, в результате чего командир роты произвел 3 выстрела в сторону автомобиля SUBARU, два из которых попали в пассажира, который находился на заднем сиденье.

Как отмечается, автомобиль и водитель задержан, возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира.

В результате происшествия повреждения получил командир полиции: ушиб средней трети правого бедра и пассажир автомобиля: два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на главного врача 25-й городской больницы, куда был госпитализирован мужчина.

"Прооперировали, состояние тяжелое, лечат", - говорится в сообщении.

Все подробности происшествия выясняются.