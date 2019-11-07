Под Харьковом супруги отравились грибами

6 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Хролы Липецкого района области 36-летний мужчина и 34-летняя женщина отравились грибами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как пояснили полиции пострадавшие супруги, грибы они собрали в лесополосе вблизи своего места проживания.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета Липецкого отделения полиции.