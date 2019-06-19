Под Харьковом трактор скатился со слона и перевернулся: погибла женщина

19 июня 2019 г. 16:17
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На сельскохозяйственном предприятии в Харьковском районе области произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, происшествие случилось 14 июня: со склона покатился трактор, а затем перевернулся.  В результате переворачивания трактора ковшом была травмирована сотрудница предприятия, которая оказалась в этот момент рядом с трактором. Удар ковша пришелся женщине в грудную клетку. 

От полученных травм женщина погибла на месте.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, которая уже приступила к работе.

 

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