Под Харьковом трактор скатился со слона и перевернулся: погибла женщина

На сельскохозяйственном предприятии в Харьковском районе области произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, происшествие случилось 14 июня: со склона покатился трактор, а затем перевернулся. В результате переворачивания трактора ковшом была травмирована сотрудница предприятия, которая оказалась в этот момент рядом с трактором. Удар ковша пришелся женщине в грудную клетку.

От полученных травм женщина погибла на месте.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, которая уже приступила к работе.