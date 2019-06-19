Под Харьковом тушат масштабный пожар на свалке

19 июня 2019 г. 10:21
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18 июня в 16:57 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на временной свалке твердых бытовых отходов в Мерефе Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на значительную площадь.

Для целей пожаротушения дополнительно были привлечены 5 единиц приспособленной коммунальной техники и бульдозер.

Горение мусора сопровождалось плотным задымлением значительной территории вокруг и быстрым распространением огня по фронту свалки и в глубину.

В 21:00 пожарным и коммунальщикам удалось локализовать пожар на площади 1200 кв.м.

Сейчас проводится ликвидация отдельных очагов тления. Открытого горения не наблюдается.

Проводятся инженерные работы по рекультивации мусора и проливанию его водой. Жертв и пострадавших в результате пожара и его тушения нет.

Причину возникновения возгорания выясняют.

 

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