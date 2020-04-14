Под Харьковом тушат масштабный пожар возле ТЭЦ-5 (видео)

14 апреля 2020 г. 17:55
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Возле ТЭЦ-5 в районе Песочина сейчас тушат масштабный пожар, видео которого было опубликовано в соцсетях очевидцами.

«Прямо сейчас в Песочине у ТЭЦ-5 пылает тростник вдоль реки Уды. Сейчас время гнездования птиц ... Огонь идет в сторону авторынка Лоск», - написал очевидцец.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание камыша произошло одновременно в двух местах.

Площадь возгорания сейчас составляет около 450 квадратных метров. 

Сейчас на месте пожара работают четыре отделения спасателей.

Тушение возгорания продолжается.

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