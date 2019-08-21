Под Харьковом тушат пожар на частном предприятии

21 августа в 5:05 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия по переработке древесины в Печенегах.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожаре спасателям сообщили охранники объекта, расположенного в поселке на ул. Почтовой, 2А.

К месту вызова немедленно было направлено 4 оперативных пожарно-спасательных отделения.

Выяснилось, что на открытом пространстве, прямо во дворе предприятия, горели опилки, отходы древесины, деревянный брус в штабелях и деревообрабатывающее оборудование на площади 200 кв.м.

Быстрому распространению огня способствовало наличие большого количества древесины и отсутствие противопожарных разрывов.

Огнь мог перейти на неподалеку стоящие производственные здания.

Пожар удалось локализовать в 6:19.

Сейчас спасатели окончательно ликвидируют отдельные очаги горения.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.