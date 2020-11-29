Под Харьковом спасатели тушат пожар на частном торговом складе

29 ноября в 5:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в торгово-складском здании частного предпринимателя в пгт. Безлюдовка, на ул. Стадионной, 19-г.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На вызов отправились 4 отделения ГСЧС на автоцистернах из Харькова, а также местная пожарная команда из села Васищево.

На момент прибытия пожарных здание полностью было охвачено огнем. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. К месту происшествия прибыло еще 4 отделения на автоцистернах, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле, база газодымозащитной службы и отделение курсантов учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты Украины.

В 7:40 пожар бойцы ГСЧС локализовали.

Сейчас спасатели проводят проливку некоторых очагов пожара и разбирают конструкции здания.

Всего на месте происшествия было задействовано 13 единиц техники и 60 человек личного состава ГСЧС.

Причину пожара и ущерб от него устанавливают.