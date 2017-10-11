Под Харьковом у мужчины изьяли арсенал оружия

Во время обыска гаража и жилья 40-летнего жителя Подворки Дергачевского района и во время проведения обыска в гараже сотрудники взрывотехнического управления харьковской полиции обнаружили более 1 тыс. патронов различного калибра, семь гранат Ф-1, гранату РПГ-40, две гранаты РГД-33, минометную мину, две артиллерийские снаряды, граната немецкого производства, зажги, взрывателей, емкости с бездимним порохом.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следственные действия продолжаются.

Обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.