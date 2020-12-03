Под Харьковом рецидивист спустя сутки после выхода на свободу убил и ограбил пенсионерку

03 декабря 2020 г. 12:28
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Правоохранители задержали 56-летнего жителя Луганской области за убийство пенсионерки в Харьковском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщину с травмой головы в коридоре собственного домовладения в селе Кринички обнаружила соседка.

Для задержания подозреваемого полицейским понадобилось два часа.

Как выяснилось, мужчина освободился из мест лишения свободы 1 декабря текущего года. Злоумышленник признался, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. 

Он рассказал, что 2 декабря около 11:00 он пришел к 68-летней женщине, которая торговала сигаретами по месту жительства. Когда потерпевшая к нему вышла, он ее толкнул, нанес женщине несколько ударов по голове металлической кочергой, которая лежала рядом. 

Вследствие полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник обыскал ее жилье и забрал деньги и сигареты.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

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