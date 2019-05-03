Под Харьковом убили мужчину: подозреваемый задержан

2 мая в полицию обратилась 62-летняя жительница города Мерефа и сообщила, что несколько дней назад ушел из дома ее 37-летний сын и до настоящего времени не вернулся, на телефонные звонки не отвечает.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие по вызову полицейские на территории соседнего заброшенного дома обнаружили тело без вести пропавшего мужчины. Умерший был завернут в одеяло. На его теле эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Кроме того установлено, что у погибшего пропали два мобильных телефона и личные вещи.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 22-летний харьковчанин.

Выяснилось, что 29 апреля злоумышленник находился дома у погибшего. Вдруг между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес ножом хозяину домовладения около 10 ударов в область туловища и грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело убитого в одеяло и спрятал его на территории соседнего заброшенного здания в кустарнике, прикрыв сверху старыми дверями.

Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.