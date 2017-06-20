Под Харьковом убили водителя маршрутки

20 июня 2017 г. 12:42
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19 июня около 22:45 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем - водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, погибшим оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.

Выяснилось, что похищены личные вещи убитого. Автобус направлялся по маршруту Харьков - Хорошево в направлении пос.Васищево.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 п.6 ст.115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства устанавливаются.
 

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