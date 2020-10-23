Под Харьковом умерла женщина после родов на дому: открыто уголовное дело

В Чугуевском районе умерла 35-летняя женщина, которая рожала ребенка дома.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 21 октября около 12:00 в полицию от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о родах на дому. Бригада медиков, которая выехала в поселок Эсхар, констатировала смерть роженицы. Ребенка удалось спасти.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время дома находился и 42-летний отец ребенка. После родов мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся - роженица уже умерла.
Отец ребенка вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния его здоровья.
Выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла.
Тело женщины без видимых признаков насильственной смерти отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту смерти роженицы полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Проводится досудебное расследование.