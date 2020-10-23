Под Харьковом умерла женщина после родов на дому: открыто уголовное дело

В Чугуевском районе умерла 35-летняя женщина, которая рожала ребенка дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 21 октября около 12:00 в полицию от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о родах на дому. Бригада медиков, которая выехала в поселок Эсхар, констатировала смерть роженицы. Ребенка удалось спасти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время дома находился и 42-летний отец ребенка. После родов мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся - роженица уже умерла.

Отец ребенка вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния его здоровья.

Выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла.

Тело женщины без видимых признаков насильственной смерти отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти роженицы полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Проводится досудебное расследование.