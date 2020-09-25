Под Харьковом упал и загорелся самолет (видео)

В пятницу, 25 сентября, на вьезде в Чугуев под Харьковом упал самолет.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Нетипичный Харьков" и ХС Харьков.
Отмечается, что класс самолета и подробности неизвестны.
Однако, по предварительной информации, это военно-транспортный АН-26.
На место происшествия выехали два отделения ГСЧС.
Подробная информация выясняется.
Прямую трансляцию с места событий ведет Харьков1654.
О происшествии также сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.
«Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий.
Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», - написал он на своей странице в соцсети.
Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, самолет разбился при заходе на посадку.
«Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины.
Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Есть погибшие и травмированные», - сказано в сообщении.
Информация уточняется.