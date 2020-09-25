Под Харьковом упал и загорелся самолет (видео)

В пятницу, 25 сентября, на вьезде в Чугуев под Харьковом упал самолет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Нетипичный Харьков" и ХС Харьков.

Отмечается, что класс самолета и подробности неизвестны.

Однако, по предварительной информации, это военно-транспортный АН-26.

На место происшествия выехали два отделения ГСЧС.

Подробная информация выясняется.

Прямую трансляцию с места событий ведет Харьков1654.

О происшествии также сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

«Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий.

Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», - написал он на своей странице в соцсети.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, самолет разбился при заходе на посадку.

«Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Есть погибшие и травмированные», - сказано в сообщении.

Информация уточняется.