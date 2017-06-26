Под Харьковом в автомобиле нашли труп

26 июня 2017 г. 11:23
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25 июня, около 15:15 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступила информация о том, что 24 июня поехал в город Харьков 28-летний житель поселка Высокий и до настоящего времени не вернулся.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, через полчаса тело парня без признаков насильственной смерти было обнаружено в собственном автомобиле на поле в поселке Высокий. Сейчас выясняются все обстоятельства гибели парня.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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