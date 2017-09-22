Под Харьковом в автомобиле нашли оружие

22 сентября 2017 г. 12:00
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Накануне в 12:00 на стационарном посту полиции "Песочин" правоохранители остановили автомобиль "Мерседес" под управлением 32-летнего жителя города Умань.

Как рассказали в отделле коммуникации полиции в Харьковской области, во время осмотра салона автомобиля обнаружили карабин "МКМ 072" калибра 7,62 мм, который принадлежит мужу, а также в багажнике нашли 2 шумовых пистолета, которые имеют признаки переработки.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина обязан явкой в отдел полиции.

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