Под Харьковом в частном доме взорвался котел: есть пострадавший

20 января в 1:43 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Высокий на ул. Дружбы, 10 в частном домовладении произошел взрыв котла на твердом топливе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожара в результате взрыва котла не произошло, однако в результате этого взрыва пострадал хозяин дома мужчина, 1948 года рождения.

Он получил травмы и телесные повреждения.

Каретой скорой пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

Причину взрыва устанавливают.