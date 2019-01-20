Под Харьковом в частном доме взорвался котел: есть пострадавший

20 января в 1:43 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Высокий на ул. Дружбы, 10 в частном домовладении произошел взрыв котла на твердом топливе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожара в результате взрыва котла не произошло, однако в результате этого взрыва пострадал хозяин дома мужчина, 1948 года рождения.
Он получил травмы и телесные повреждения.
Каретой скорой пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
Причину взрыва устанавливают.