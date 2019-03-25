Под Харьковом в горящей траве погиб человек

25 марта 2019 г. 17:38
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Под Харьковом в результате пожара погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 марта в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Высокий Харьковского района на ул. Пшеничко, где на обширной территории горела сухая трава.

Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 200 кв.м.

Огонь вплотную подобрался к жилым домам и надворным постройкам и перекинулся на одну из них - давно заброшенную.

Постройка начала гореть на площади 15 кв.м.

При тушении огня на месте выжженной травы спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.

Погибшим оказался мужчина 1949 года рождения.

Как выяснилось, он заметил пожар, когда занимался хозяйством. Мужчина страдал гипертонией, однако все равно решил самостоятельно потушить огонь. Но во время этого процесса ему стало плохо, и он упал в огонь.

Спасатели локализовали пожар в 15:05.

Полностью ликвидировали его в 16:10.

 

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