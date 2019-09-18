В лесу под Харьковом двое мужчин изнасиловали женщину

В Боровском районе двое мужчин в лесу изнасиловали женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 сентября в 17:42 в полицию поступило заявление от 56-летней жительницы Боровой о её изнасиловании.

Женщина объяснила, что употребляла спиртные напитки с двумя малознакомыми парнями. После чего злоумышленники, угрожая ножом, изнасиловали её.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертизу.

Также сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались 31 и 33-летние жители поселка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.