Под Харьковом в массовой драке избили прокурора - СМИ

07 июня 2019 г. 12:36
Источник: УНН
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В Харьковской области произошла массовая драка, в ходе которой избили работника прокуратуры. 

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Причиной драки, по их данным, стал дорожный конфликт, возможно, из-за превышения скорости автомобиля прокурором.

По предварительным данным, в драке участвовали 8-9 человек.

По данным источника издания, пострадавшему прокурору сломали два ребра.

По данному факту правоохранители открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК Украины – «Хулиганство».

 

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