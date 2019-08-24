Под Харьковом на почте посетитель устроил стрельбу из пистолета

23 августа около 16:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, стреляет и угрожает оружием в отделении почтовой организации в Змиеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем прибыл в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки.

Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали им замечание и попросили выйти оттуда.

На замечание персонала мужчинка не отреагировал и стал ругаться нецензурной бранью в их адрес.

Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт мирным путем, однако 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя.

Затем нарушитель один раз выстрелил из оружия в воздух и скрылся.

Правоохранители установили, что злоумышленник находился возле общежития, в котором проживает.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления.